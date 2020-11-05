Караваев: «Зениту» не хватило реализации собственных моментов в матче с «Лацио»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:1).



«Естественно, эмоции не самые положительные, потому что хотелось выиграть. Положительный момент — первое очко на групповом этапе Лиги чемпионов, но всё равно мы хотели победы.



В первую очередь, нам не хватило реализации собственных моментов. Потому что были эпизоды во втором тайме, когда могли забивать, делать счёт 2:0. Не забили и пропустили. Уже в концовке пытались что-то создать, но не удалось.



Надеюсь, пауза на матчи сборных поможет команде и вообще всем. До паузы у нас важнейшая встреча с «Краснодаром» — нужно набрать три очка», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

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