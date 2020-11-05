«Севилья» — «Краснодар»: Эн-Несири оформил дубль и вывел хозяев вперёд в счёте

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» принимает «Краснодар». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). К 74-й минуте счёт в пользу хозяев — 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Краснодар».

На 72-й минуте встречи нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири оформил дубль и вывел хозяев вперёд в счёте.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду входят ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Зиберт.



«Севилья» набрала 4 очка в 2 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (1) — на третьем месте. Соперниками команд по группе Е являются «Челси» и «Ренн», которые также встречаются сегодня.