«Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимала «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 17-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. На 21-й минуте главный арбитр встречи Феликс Брих назначил пенальти в ворота «Севильи», и его успешно реализовал нападающий «быков» Маркус Берг. На 42-й минуте полузащитник «Севильи» Иван Ракитич сократил отставание хозяев в счёте. В компенсированное время первого тайма защитник «Севильи» Хесус Навас получил красную карточку за фол на игроке «Краснодара» Кристоффере Олссоне. Испанская команда осталась в меньшинстве.



На 69-й минуте встречи нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири сравнял счёт. Через 3 минуты Эн-Несири оформил дубль и вывел хозяев вперёд в счёте.

«Севилья» набрала 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Челси» (7) и «Ренн» (1).