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«Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов

«Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимала «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 17-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. На 21-й минуте главный арбитр встречи Феликс Брих назначил пенальти в ворота «Севильи», и его успешно реализовал нападающий «быков» Маркус Берг. На 42-й минуте полузащитник «Севильи» Иван Ракитич сократил отставание хозяев в счёте. В компенсированное время первого тайма защитник «Севильи» Хесус Навас получил красную карточку за фол на игроке «Краснодара» Кристоффере Олссоне. Испанская команда осталась в меньшинстве.

На 69-й минуте встречи нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири сравнял счёт. Через 3 минуты Эн-Несири оформил дубль и вывел хозяев вперёд в счёте.

«Севилья» набрала 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Челси» (7) и «Ренн» (1).

Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
04 ноября 2020, среда. 23:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 Сулейманов – 17'   0:2 Берг – 21' (пен)   1:2 Ракитич – 42'   2:2 Эн-Несири – 69'   3:2 Эн-Несири – 72'
Удаления: Навас – 45+4' / нет
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