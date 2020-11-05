Дубль Холанда помог «Боруссии» Д разгромить «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 14-й минуте встречи счёт открыл полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар. Через 4 минуты нападающий Эрлинг Холанд упрочил преимущество немецкой команды в счёте. На 32-й минуте Холанд оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

Дортмундская «Боруссия» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. «Брюгге» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе F являются римский «Лацио» (5) и санкт-петербургский «Зенит» (1). В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д и «Брюгге» сыграют в Германии. Матч состоится 24 ноября.