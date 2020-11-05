«Челси» отыграл 5 матчей подряд без пропущенных мячей впервые с 2010 года

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» уверенно обыграл французский «Ренн» — 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Как утверждает OptaJoe в «твиттере», для «Челси» эта игра стала 5-й подряд без пропущенных мячей во всех турнирах — это были встречи с «Севильей» (0:0), «Манчестер Юнайтед» (0:0), «Краснодаром» (4:0), «Бёрнли» (3:0) и «Ренном» (3:0). Последний раз подобным достижением лондонский клуб отметился в 2010 году.

Отмечается, что в сезоне-2009/2010 «Челси» также начинал розыгрыш групповой стадии Лиги чемпионов с серии из трёх игр без пропущенных мячей.

Во всех 5 играх без пропущенных мячей ворота «Челси» защищал 28-летний сенегальский голкипер Эдуард Менди, приобретённый в минувшее трансферное окно у «Ренна» за € 24 млн.