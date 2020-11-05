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«Ужасно и безобразно». Мостовой – об игре «Краснодара» во втором тайме с «Севильей»

«Ужасно и безобразно». Мостовой – об игре «Краснодара» во втором тайме с «Севильей»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между испанской «Севильей» и «Краснодаром» (3:2).

«Второй тайм просто ужасно и безобразно. Не могу на месте «Краснодара» представить «Севилью», которая в такой ситуации позволила бы сопернику отыграться. Привоз Кайо был ключевой.

Но почему в моменте с третьим голом никто не может выбить мяч? Почему никто не ставит ногу? Чернов спокойно может выбить мяч, а он ножку выбирает, и чудак забивает гол. Так нельзя! Ты должен этот мяч выбивать так, чтобы он с твоей ногой на трибуны улетел.

Мусаев? А что его винить? Его назначили в такое время, хотя до сих пор не все знают, кто это. Будут бороться за Лигу Европы», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в матче Лиги чемпионов
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