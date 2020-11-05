«ПСЖ» продемонстрировал худший старт в ЛЧ, повторив антирекорды 1998 и 2005 годов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Как отмечает OptaJean в «твиттере», «ПСЖ» набрал 3 очка в первых трёх встречах группового этапа, что является повторением худшего результата клуба в сезонах-1997/1998 и 2004/2005 – также это единственные два сезона, в которых клуб не смог преодолеть групповую стадию турнира.



Благодаря победе над французским клубом «РБ Лейпциг» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы Н. «ПСЖ» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Манчестер Юнайтед» (6) и «Истанбул Башакшехир» (3).