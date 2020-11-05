Результативная ошибка Кайо и гол Сулейманова – в обзоре матча «Севилья» – «Краснодар»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимала «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Шикарный забитый мяч Магомеда-Шапи Сулейманова, реализованный пенальти Маркуса Берга и нелепая результативная ошибка Кайо – всё это и многое другое в видеообзоре встречи между «Севильей» и «Краснодаром».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в RuTube-канале «Матч Премьер».
Напомним, что «Севилья» набрала 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Челси» (7) и «Ренн» (1).
«Ужасно и безобразно». Мостовой – об игре «Краснодара» во втором тайме с «Севильей»
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