Результативная ошибка Кайо и гол Сулейманова – в обзоре матча «Севилья» – «Краснодар»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимала «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Шикарный забитый мяч Магомеда-Шапи Сулейманова, реализованный пенальти Маркуса Берга и нелепая результативная ошибка Кайо – всё это и многое другое в видеообзоре встречи между «Севильей» и «Краснодаром».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в RuTube-канале «Матч Премьер».

Напомним, что «Севилья» набрала 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Челси» (7) и «Ренн» (1).