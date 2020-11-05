Яркий гол Сулейманова со штрафного в ворота «Севильи» претендует на звание лучшего в туре

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте объявила кандидатов в голосовании на лучший забитый мяч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

На награду будут претендовать четыре гола – это дальний выстрел форварда гладбахской «Боруссии» Алессан Плеа в матче с «Шахтёром» (6:0), мяч Лаутаро Мартинеса в игре с мадридским «Реалом» (2:3) после шикарной передачи пяткой и мастерский гол низом с подкруткой в дальний угол от Луиша Диаса в игре «Порту» — «Марсель» (3:0). Заключительным претендентом стал 20-летний полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, забивший сумасшедший гол со штрафного в игре с испанской «Севильей» (2:3).

Оставить свой голос можно на официальном сайте УЕФА.

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