Лопетеги: у «Севильи» в матче с «Краснодаром» произошло всё плохое, что могло произойти

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал результат встречи 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром» (3:2).
«Думаю, мы довольны этими трёмя очками. «Севилья» заслужила эту победу, хотя это было очень сложно, потому что с нами случилось все плохое, что могло произойти. Всё произошло очень быстро, мы уступали 0:2 к 30-й минуте, не заслуживая этого. Затем последовало удаление Хесуса Наваса, и это лишь усугубило и без того непростую ситуацию. Менталитет, характер и усилия команды были варварскими. Было много голевых ситуаций, которые мы не реализовали, но в конце концов достигли своей цели», — цитирует Лопетеги AS.
«Севилья» набрала 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Челси» (7) и «Ренн» (1).
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