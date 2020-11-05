Пирло остался недоволен «эгоистичностью» «Ювентуса» несмотря на крупную победу в ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат выездной встречи с венгерским «Ференцварошем» (4:1) в 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы довольны результатом в игре с «Ференцварошем», но могли бы показать себя намного лучше с точки зрения производительности. Мы допустили много ошибок до успокоения игры, поэтому нам нужно улучшаться. Я много разговариваю со своими игроками, но именно они совершают выбор, когда находятся на поле. Они могли бы быть менее эгоистичными и выбить соперника из игры намного раньше.



Мы играем с двумя нападающими и двумя игроками по флангам. Как только мы приведем всех в форму, мы сможем оценить, кого использовать вместе. Пока что не все были готовы на 100%, поэтому считаю нормальным ротировать.



Что касается решения заменить Артура в перерыве, Пирло объяснил: «Артур чувствовал себя плохо с самого начала, его тошнило. Мы были готовы заменить его через 20 минут, но он хотел закончить тайм.



Его позиция должна быть немного более продвинутой по сравнению с сегодняшним днем, но сегодня ему было трудно дышать и бежать, поэтому он был глубже, чтобы позволить ему восстановливаться и компенсировать это», — цитирует Пирло Goal.



После 3 туров в группе G лидирует «Барселона» с 9 очками. «Ювентус» (6) занимает 2-е место, следом за ним располагается киевское «Динамо» (1), а замыкает группу «Ференцварош» (1).