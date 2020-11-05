Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии Кая Хаверца, заразившегося коронавирусом

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с выявлением коронавируса у 21-летнего немецкого атакующего полузащитника Кая Хаверца.
«Всё проявилось в тестах от УЕФА в понедельник. Мы провели повторное тестирование вчера, когда нам стало известно об этом. Все остальные тесты в команде отрицательны, так что это хороший знак. С тех пор, как мы узнали, я разговаривал с Каем лишь пару раз.
Кай находится дома, в изоляции, он был очень разочарован, потому что очень хотел выйти на поле. Вчера у него были некоторые незначительные симптомы, сегодня появились некоторые осложнения, но он в порядке.
Он пытается делать все необходимые процедуры. Это просто одна из тех ситуаций в наши дни, в которых мы находимся. Надеюсь, он вернётся, как можно скорее», — цитирует Лэмпарда Goal.
Хаверц перешёл в «Челси» летом 2020 года из «Байера». В этом сезоне английской Премьер-лиги провёл 7 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. На его счету одна жёлтая карточка.
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