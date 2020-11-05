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Полузащитник киевского «Динамо» Андриевский: тер Штеген — настоящий Спайдермен

Полузащитник киевского «Динамо» Андриевский: тер Штеген — настоящий Спайдермен
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский прокомментировал игру своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (1:2).

«Игрой удовлетворён, получил огромное удовольствие. Могли заработать хотя бы одно очко, но «Барселона» есть «Барселона».

Тренер настраивал, чтобы мы были максимально раскрепощёнными. Мы знали, что в первые минуты будет очень тяжело, но во второй половине второго тайма нащупали свою игру.

Хочу выделить нашего голкипера. Он отлично сыграл для своего возраста. А тер Штеген – один из самых фантастических вратарей митра. Настоящий Спайдермен!

Теперь будем думать о матче с «Шахтёром», – сказал Андриевский в эфире канала «Футбол 2».

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