Полузащитник киевского «Динамо» Андриевский: тер Штеген — настоящий Спайдермен

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский прокомментировал игру своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (1:2).

«Игрой удовлетворён, получил огромное удовольствие. Могли заработать хотя бы одно очко, но «Барселона» есть «Барселона».



Тренер настраивал, чтобы мы были максимально раскрепощёнными. Мы знали, что в первые минуты будет очень тяжело, но во второй половине второго тайма нащупали свою игру.



Хочу выделить нашего голкипера. Он отлично сыграл для своего возраста. А тер Штеген – один из самых фантастических вратарей митра. Настоящий Спайдермен!



Теперь будем думать о матче с «Шахтёром», – сказал Андриевский в эфире канала «Футбол 2».