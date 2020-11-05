Капелло: когда Дзюба в штрафной, это действительно опасно

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло дал оценку игре форварда и капитана санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с римским «Лацио» (1:1).
«Зенит» провёл хороший матч. Забили отличный гол, были близки к победе. Но затем допустили ошибку, и «Лацио» сравнял счёт.
Но я бы хотел отметить Дзюбу, он был очень важен для команды в этой встрече. Он сделал очень важный ассист. Когда Дзюба находится в штрафной, это реально опасно», — приводит слова Капелло «Спорт-экспресс».
«Зенит» набрал одно очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы F. Римский «Лацио» (5) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Брюгге» и дортмундская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня.
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» и «Зенит» 24 ноября проведут матч на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.
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