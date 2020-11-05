«Я не чувствую неуважения». Микель Артета отреагировал на слова Роя Кина про Обамеянга

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слова бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина о форварде канониров Пьере-Эмерике Обамеянге, сообщает Goal. На пресс-конференции после матча Премьер-лиги с «МЮ» (1:0) габонский нападающий назвал тренера по имени, что вызвало недовольство Кина.

«Они не проявляют уважения, когда называют тренера по имени. Он главный тренер, босс. Это уважение. Не Микель, он не их друг», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

Артета так прокомментировал слова Кина: «Мне говорили, что Рой это упомянул. Но я даю игрокам выбор называть меня так, как им комфортно. С некоторыми из них я был в раздевалке в качестве игрока. Кто-то на тренировках может называть меня боссом или тренером. Французские игроки называют меня тренером. Для меня это вообще не проблема. Я не чувствую неуважения. Я понимаю, почему Кин так говорит, но я ощущаю близость с игроками, с некоторыми я вместе выступал. Это не проявление неуважения».