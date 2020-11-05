Отец Марадишвили: развитие ЦСКА при Евгении Гинере — пример для других клубов

Коба Марадишвили, отец полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили, рассказал о том, как «армейцы» работают с воспитанниками.
«Во время паузы для сборных на тренировки основы, как всегда, взяли пять человек из молодёжки. После третьей-четвёртой тренировки троих дублёров отпустили, а Костяна оставили. Потренировавшись неделю, он приехал домой и сказал за ужином: «Знаешь, пап, меня Виктор Михайлович спросил: «А ты хочешь с нами поиграть?» — «Не понял. Как это?» — «Ну, короче, я в заявке на следующую игру».
Костян пытался осторожно мне это сообщить. Плавно подвести к новости. Если б сразу сказал — я мог и со стула упасть от радости.
Выходит, тренер разглядел в нём сильные качества. Большое спасибо и ему, и Роману Бабаеву — с ним очень легко. Он всегда идёт навстречу выпускникам академии. Думаю, развитие ЦСКА при Евгении Гинере — пример для других клубов. Семь воспитанников в основной обойме — это великое дело», — цитирует Кобу Марадишвили «Матч ТВ».
- 5 ноября 2020
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