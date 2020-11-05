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В Испании вратарь сравнял счёт на 95-й минуте и сразу же пропустил гол. Видео

В Испании вратарь сравнял счёт на 95-й минуте и сразу же пропустил гол. Видео
Футбол / Испания 0

Редкая для футбола ситуация произошла в концовке матча регионального первенства Испании между командами «Винарос» и «Пеньискола».

На 95-й минуте встречи, когда счёт был 0:1, хозяева получили право на штрафной удар на чужой половине поля. В атаку отправился и вратарь команды. Первая подача не удалась, а после второго заброса и неразберихи среди игроков гостей мяч оказался у голкипера «Винароса», который, подработав снаряд, отправил его в ворота, вызвав экстаз у своих одноклубников.

Бурно отпраздновав гол, голкипер отправился в свои ворота, однако, обернувшись в районе 11-метровой отметки, понял, что мяч уже летит в его сторону. Он начал пятиться, но в итоге не смог отбить снаряд. Футболисты «Пеньисколы» отпраздновали взятие ворот ещё более ярко, чем хозяева.

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