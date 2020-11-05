Быстров — Сулейманову: а вы в «Краснодаре», кроме ударов, ещё чего-нибудь делаете?

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров обратился к нападающему «быков» Магомеду-Шапи Сулейманову с вопросом о причинах плохого физического состояния команды после матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).
«Шапи, это Володька! Слушай, скажи, а вы, кроме ударов, там ещё чего-нибудь делаете? Бегаете хотя бы там? Рывочки, я не знаю… Глядя, как вы вышли на второй тайм, видно было, что у вас не лучшее состояние физическое», — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!».
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимала «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. «Севилья» набрала 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Челси» (7) и «Ренн» (1).
- 5 ноября 2020
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