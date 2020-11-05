Мамаду Сако — о решении суда: будьте осторожны с тем, что принимаете

Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако, ныне защищающий цвета «Кристал Пэлас», прокомментировал выигрыш дела в Спортивном арбитражном суде. Вчера, 4 ноября, стало известно, что CAS встал на сторону футболиста, который был обвинён Всемирным антидопинговым агентством в применении допинга. Суд постановил, что Сако должен получить существенную компенсацию за ущерб, нанесённый ВАДА.
«Я просто счастлив. Счастлив за свою семью, всех своих друзей, всех, кто был рядом в этот сложный год. Это нелегко, когда ты являешься профессиональным футболистом или просто спортсменом. Обвинение в допинге — это худшее, что может быть. Это большой день для меня. Думаю, мой опыт очень важен для спортсменов. Будьте осторожны с тем, что принимаете», — цитирует Сако Goal.
В апреле 2016 года Сако был отстранён от футбола на 30 дней из-за того, что в его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество. Из-за отстранения защитник не смог помочь «Ливерпулю» в финальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:3), а также, как утверждает сам игрок, запрет стоил ему места в составе сборной Франции на Евро-2016. Позже Сако был оправдан, так как обнаружилось, что найденное в пробе футболиста вещество — хигенамин — фактически не значилось в списке запрещённых ВАДА.
- 5 ноября 2020
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