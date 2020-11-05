Защитник «Спартака» Георгий Джикия оплатит ребёнку покупку протеза предплечья

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оплатит для подопечного фонда «Спартак — детям» Павла Дробота из Новочеркасска покупку нового протеза предплечья.



«Очень красивый поступок от Георгия Джикии!

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Георгий проникся историей подопечного фонда «Спартак — детям» Паши Дробота из Новочеркасска и решил помочь парню начать новую счастливую жизнь. Кэп полностью оплатит ему покупку нового протеза предплечья! Паша с мамой счастливы, а мы гордимся нашим капитаном», — сообщает пресс-служба красно-белых в своём «инстаграме».

Джикия является воспитанником академии «Локомотива». В 2017 году защитник перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара». В сезоне-2020/2021 Георгий провёл за красно-белых 13 матчей и отдал две результативные передачи.