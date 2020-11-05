Четыре воспитанника академии «Краснодара» впервые вышли в основном составе в еврокубках

4 ноября во встрече 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» (3:2) было установлено историческое достижение. Впервые в матче еврокубков в стартовом составе вышли четыре воспитанника академии «быков»: Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Леон Сабуа. Суммарно же в матче, с учётом вышедшего на замену Эдуарда Сперцяна, приняли участие 5 выпускников академии, что стало повторением показателя из недавней домашней игры Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», сообщает пресс-служба «Краснодара».



В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимала «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. «Севилья» набрала 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Челси» (7) и «Ренн» (1).

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