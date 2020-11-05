Кайседо: «Лацио» показал характер против «Зенита». Выйдем из группы, если продолжим так же

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1), в котором ему удалось забить гол, сравняв счёт.
«Забить первый гол в Лиге чемпионов в свои 32 года – для меня это многое значит. Я очень рад. Мы почти четыре года боролись за то, чтобы оказаться здесь, сыграть в Лиге чемпионов. Это важный гол, который принёс нам важную ничью.
Не знаю, почему так часто забиваю в концовке матчей. Хотелось бы продолжить делать то же самое в дальнейшем. Думаю, что если и дальше будем играть в том же духе, то сможем выйти из группы. Сегодня мы показали характер», — цитирует Кайседо пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.
«Зенит», набрав одно очко в трёх турах, занимает последнее, четвёртое место в группе F Лиги чемпионов. Располагающийся строчкой выше «Брюгге» имеет в активе 4 очка. Возглавляет квартет дортмундская «Боруссия» (6), а на втором месте находится «Лацио» (5).
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