Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Геркус: Мусаев — хороший парень и отличный специалист, но он плывёт

Геркус: Мусаев — хороший парень и отличный специалист, но он плывёт
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Ярче всего про тренера для меня говорит то, как он ведёт себя на послематчевой пресс-конференции.

После нелепого поражения от «Севильи» (2:3), после второго тайма, который его команда проиграла со счётом 0:2 оставшемуся вдесятером сопернику, Мусаев заявил буквально следующее:

«Есть вещи, на которые я не могу влиять. Наши перспективы зависят от того, будем ли мы в боевом составе».

То есть его ребята ведут 2:1 в гостях у «Севильи» к перерыву, оставляют их вдесятером, а у него в голове такие вот мысли. «Посмотрите на наш состав, какой он слабый, не боевой, повлиять я никак не могу». Поэтому он стоит и смотрит футбол весь второй тайм. Ждёт, когда заболевшие поправятся и потихоньку вернутся.

Мурад Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывёт. У него нет фундамента, и это видно. У него проблема с принятием ответственности за результат, он (пока?) не лидер, не вожак своего коллектива. Это уже сказывается на результате и будет сказываться дальше. Чем дольше он будет дистанцироваться от командного кризиса, тем будет хуже для всех», — написал Геркус в своём «телеграме».

«На «Локомотив» смотреть особенно печально». Геркус — об октябрьских матчах клубов РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020