Геркус: Мусаев — хороший парень и отличный специалист, но он плывёт

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
«Ярче всего про тренера для меня говорит то, как он ведёт себя на послематчевой пресс-конференции.
После нелепого поражения от «Севильи» (2:3), после второго тайма, который его команда проиграла со счётом 0:2 оставшемуся вдесятером сопернику, Мусаев заявил буквально следующее:
«Есть вещи, на которые я не могу влиять. Наши перспективы зависят от того, будем ли мы в боевом составе».
То есть его ребята ведут 2:1 в гостях у «Севильи» к перерыву, оставляют их вдесятером, а у него в голове такие вот мысли. «Посмотрите на наш состав, какой он слабый, не боевой, повлиять я никак не могу». Поэтому он стоит и смотрит футбол весь второй тайм. Ждёт, когда заболевшие поправятся и потихоньку вернутся.
Мурад Мусаев наверняка хороший парень и отличный перспективный специалист, но он плывёт. У него нет фундамента, и это видно. У него проблема с принятием ответственности за результат, он (пока?) не лидер, не вожак своего коллектива. Это уже сказывается на результате и будет сказываться дальше. Чем дольше он будет дистанцироваться от командного кризиса, тем будет хуже для всех», — написал Геркус в своём «телеграме».
- 5 ноября 2020
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