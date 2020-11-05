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В США футболист спас свою команду, сделав суперсейв головой

В США футболист спас свою команду, сделав суперсейв головой
Футбол / Прочие турниры 0

В матче MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс» произошёл яркий эпизод.

На 15-й минуте встречи хозяева получили право на угловой удар. Голкипер вышел на перехват подачи, однако неудачно отбил мяч, в результате чего игрок хозяев передал снаряд партнёру, который сильно пробил головой по воротам. На радость вратаря, который к тому моменту уже не мог повлиять на эпизод, в створе находился полузащитник Алекс Рольдан. Игрок сделал прыжок и сумел головой перевести мяч в перекладину. Снаряд отскочил к другому футболисту гостей, который выбил его подальше от ворот.

Права на видео принадлежат MLS. Ролик доступен в «твиттере» лиги.

Под занавес матча «Лос-Анджелес Гэлакси» повёл в счёте, однако пропустил от «Сиэтл Саундерс» в добавленное время. Встреча завершилась ничьей (1:1).

В Испании вратарь сравнял счёт на 95-й минуте и сразу же пропустил гол. Видео
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