В США футболист спас свою команду, сделав суперсейв головой

В матче MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс» произошёл яркий эпизод.
На 15-й минуте встречи хозяева получили право на угловой удар. Голкипер вышел на перехват подачи, однако неудачно отбил мяч, в результате чего игрок хозяев передал снаряд партнёру, который сильно пробил головой по воротам. На радость вратаря, который к тому моменту уже не мог повлиять на эпизод, в створе находился полузащитник Алекс Рольдан. Игрок сделал прыжок и сумел головой перевести мяч в перекладину. Снаряд отскочил к другому футболисту гостей, который выбил его подальше от ворот.
Права на видео принадлежат MLS. Ролик доступен в «твиттере» лиги.
Под занавес матча «Лос-Анджелес Гэлакси» повёл в счёте, однако пропустил от «Сиэтл Саундерс» в добавленное время. Встреча завершилась ничьей (1:1).
- 5 ноября 2020
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