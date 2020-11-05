Защитник «Арсенала» Давид Луис вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник «Арсенала» Давид Луис приступил к тренировкам в общей группе. Он полностью восстановился после травмы подколенного сухожилия, которую получил в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (0:1). Игрок сможет принять участие во встрече 8-го тура АПЛ с «Астон Виллой», которая запланирована на 8 ноября, сообщает пресс-служба «канониров». Правда, не говорится о готовности защитника сыграть в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Мольде».
Луис перешёл в стан «Арсенала» в 2019 году, клуб заплатил «Челси» € 8,7 млн. В сезоне-2020/2021 бразильский защитник провёл восемь матчей и забил один гол. После двух туров группового этапа Лиги Европы «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков. «Мольде» (6) – на втором месте, уступает «канонирам» лишь по дополнительным показателям.
- 5 ноября 2020
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