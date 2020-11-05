Игонин: раньше была «Дзюбазависимость», а теперь «Ерохинозависимость». Это тревожит

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:1).
«Мы в Питере не говорим, что потеряли окончательно шансы. Мы надеемся на выход из группы, почему бы и нет. Вчера была одна из лучших игр «Зенита», то время, которое было у Семака для подготовки команды, использовано с пользой.
Что касается самой команды, раньше было такое понятие, как «Халкозависимость», потом была «Дзюбазависимость», а теперь у нас «Ерохинозависимость». Вот это тревожит, когда на первый план выходит один футболист и даёт результат, лучше, чтобы их было несколько. Тогда всё было бы надёжнее и качественнее.
Чтобы солиднее выглядеть, есть простой и понятный способ – приобретение футболистов, чтобы исправить разницу в уровне чемпионатов. У «Зенита» есть проблема Малкома. Он покупался для таких игр, его очень не хватало. В РПЛ, во многих матчах «Зенит» должен справляться и без него, но в Лиге чемпионов сложно. Также Азмун, который мог уехать, но его не отпустили, и он сам не ушёл. Мы много хорошего слышали про «Лацио», но по первому тайму было не понятно, кто это.
В том, что футболисты настроятся на вчерашний матч, сомнений не было. Но настроиться — это одно, самоотдача – второе, а сыграть по-умному – третье. Тактика, которая была выбрана на матч, была верна», – сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 5 ноября 2020
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