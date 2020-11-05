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Андрей Кобелев: Кварацхелия может сыграть неординарно, в РПЛ таких игроков сейчас немного

Андрей Кобелев: Кварацхелия может сыграть неординарно, в РПЛ таких игроков сейчас немного
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о самых ярких игроках Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня из тех игроков, чей прогресс очевиден, это Хвича Кварацхелия из «Рубина». Понимаете, сейчас футбол превращается в более работоспособную игру. Все должны много бегать, отбирать мячи, подавать, биться с соперниками и вверху, и внизу. А таких игроков, как Хвича, очень мало. Это футболист, который может сыграть неординарно. К сожалению, таких игроков сейчас у нас немного.

Если раньше их было достаточно, то сегодня всё меньше и меньше. В ЦСКА это Алан Дзагоев, когда он находится в полном порядке, Никола Влашич, который может сыграть нестандартно, Константин Кучаев. Мало таких футболистов, которые могут взорвать игру, могут одним движением, одной обводкой её перевернуть. Это как вишенка на торте. А в «Динамо» таким футболистом может быть Никола Моро. Пока он немного не вписывается в игру, но у него большой потенциал», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

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