Жерар Пике: было очевидно, что «Барселона» в упадке. С каждым годом становилось хуже
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями об изменениях в клубе. Напомним, пост президента сине-гранатовых покинул Хосеп Мария Бартомеу.
«В клубе сейчас происходит большое количество изменений, которые, на мой взгляд, были необходимы. Нам нужно было кардинально поменять ситуацию. Было очевидно, что мы были в упадке, и с каждым годом всё становилось хуже и хуже.
У нас не так много времени, но оно нужно нам для развития. В «Барселоне» не бывает переходных периодов, ты всегда обязан побеждать. Впереди выборы президента, придёт новое руководство, и мы увидим постепенные изменения», — приводит слова Пике Sport.es.
«Барселона», набрав 8 очков в шести турах, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
«Барселона» избавилась от Бартомеу. Все счастливы. Что дальше?
Ушёл так же, как управлял клубом.
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