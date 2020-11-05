Жерар Пике: было очевидно, что «Барселона» в упадке. С каждым годом становилось хуже

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями об изменениях в клубе. Напомним, пост президента сине-гранатовых покинул Хосеп Мария Бартомеу.



«В клубе сейчас происходит большое количество изменений, которые, на мой взгляд, были необходимы. Нам нужно было кардинально поменять ситуацию. Было очевидно, что мы были в упадке, и с каждым годом всё становилось хуже и хуже.



У нас не так много времени, но оно нужно нам для развития. В «Барселоне» не бывает переходных периодов, ты всегда обязан побеждать. Впереди выборы президента, придёт новое руководство, и мы увидим постепенные изменения», — приводит слова Пике Sport.es.



«Барселона», набрав 8 очков в шести турах, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Барселона» избавилась от Бартомеу. Все счастливы. Что дальше? Ушёл так же, как управлял клубом.