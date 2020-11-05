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Прокопец: ФИФА утвердила новые правила – клубы могут не отпускать футболистов в сборные

Прокопец: ФИФА утвердила новые правила – клубы могут не отпускать футболистов в сборные
Футбол 0

В новом выпуске нового сезона подкаста «SILA Права» Михаил Прокопец и Юрий Зайцев обсуждают новые правила ФИФА о том, что клубы могут не отпускать футболистов в сборные.

«ФИФА утвердила временные правила направления футболистов в национальные сборные в период пандемии COVID-19. Раньше клубы всегда были обязаны отпускать игроков в национальные сборные, если на них приходил вызов.

Под давлением обстоятельств ФИФА признала, что в некоторых случаях клубы имеют право не отпускать футболистов в национальные сборные, в частности, если по месту приезда в расположение сборной или по возвращении обратно в клуб игрок должен быть помещён на обязательный карантин продолжительностью более пяти дней, либо если из-за существующих ограничений на международные перелёты игрок не может прибыть в расположение сборной, либо своевременно вернуться в клуб», – заявил спортивный юрист Михаил Прокопец в подкасте SILA Права.

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