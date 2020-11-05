Зайцев: главное, чтобы новые правила агентской деятельности не поменялись через полгода

В новом выпуске нового сезона подкаста «SILA Права» Михаил Прокопец и Юрий Зайцев обсуждают новый регламент РФС по работе с посредниками. Лицензии за 10 млн рублей отменены, для всех агентов был введён обязательный экзамен.
«Если говорить объективно, то конкуренция – это всегда хорошо, а искусственное ограничение конкуренции ни к чему хорошему не приводит. Изменяя регламент и отменяя плату в 10 млн рублей за получение агентской лицензии, РФС очевидно действует с благими намерениями. Если РФС сможет нормально организовать экзамены на получение лицензии и правильно контролировать рынок агентов, то от этой реформы все выиграют. Но главное, чтобы была стабильность и новые правила просуществовали длительный период, а не поменялись снова через полгода», – прокомментировал спортивный юрист Юрий Зайцев реформу РФС в подкасте «SILA Права».
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