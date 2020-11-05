Орлов: Тедеско и Шварц — русское авось. А у Семака наш менталитет, глупо его увольнять

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о потенциальном увольнении главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«Будет глупо, если Семака уволят из «Зенита». Вот взяли в «Спартак» Тедеско, в «Динамо» – Шварца. Ну это же авантюра. Это один шанс из тысячи, русское авось – вдруг что-то сможет. Как они могут добиться успеха, за счёт чего? Менталитет другой. А Семак – это наш менталитет. Это человек, который играл в «Зените», работает здесь. Ему, наоборот, надо помогать, надо к нему прислушиваться. Но его желания по укреплению состава не послушали», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».
«Зенит» в трёх турах группового этапа Лиги чемпионов набрал лишь 1 очко и занимает последнее место в своей группе. В Российской Премьер-Лиге подопечные Семака располагаются на второй строчке в турнирной таблице.
- 5 ноября 2020
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