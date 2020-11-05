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Лесовой: не ожидал вызова в сборную России. Первые два дня мне вообще не верилось

Лесовой: не ожидал вызова в сборную России. Первые два дня мне вообще не верилось
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал вызов в сборную России.

«Эмоции только положительные. Честно говоря, я удивился. Совсем не ожидал и думал, что поеду в молодёжную сборную. Первые два дня мне вообще не верилось. Вспоминал время, когда я был маленьким мальчиком, когда рос и думал о первом вызове в сборную. Это очень приятно.

Мы восстанавливались после тренировки, были в бассейне. Первым меня поздравил друг. Я спросил, откуда он узнал об этом, и он мне скинул список. Тогда я уже поверил, но сначала показалось, что он поздравляет с вызовом в молодёжку. Я сразу позвонил девушке и маме, чтобы сообщить им эту новость.

Все поздравили, были рады за нас с Евгеньевым. Главный тренер через пять минут поздравил меня в раздевалке», — цитирует Лесового Sport24.

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