Мирчу Луческу могут дисквалифицировать за выступление против VAR

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может столкнуться с санкциями в связи со своим высказыванием после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).
Комментируя пенальти, назначенный в ворота его команды за нарушение на нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси, румынский специалист заявил, что он «абсолютно против VAR», без которого «футбол был гораздо зрелищнее».
Как сообщает Sport.es, УЕФА может усмотреть в словах Луческу критику судейства. Если наставника «Динамо» признают виновным в нарушении регламента, ему грозит наказание в виде дисквалификации как минимум на один матч Лиги чемпионов.
«Барселона», набрав 9 очков, занимает первое место в группе G Лиги чемпионов, опережая ближайшего преследователя, «Ювентус», на 3 очка. «Динамо» (1), располагается на третьей строчке. Замыкающий квартет «Ференцварош» уступает киевлянам по дополнительным показателям.
- 5 ноября 2020
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