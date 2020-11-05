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Мирчу Луческу могут дисквалифицировать за выступление против VAR

Мирчу Луческу могут дисквалифицировать за выступление против VAR
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может столкнуться с санкциями в связи со своим высказыванием после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2).

Комментируя пенальти, назначенный в ворота его команды за нарушение на нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси, румынский специалист заявил, что он «абсолютно против VAR», без которого «футбол был гораздо зрелищнее».

Как сообщает Sport.es, УЕФА может усмотреть в словах Луческу критику судейства. Если наставника «Динамо» признают виновным в нарушении регламента, ему грозит наказание в виде дисквалификации как минимум на один матч Лиги чемпионов.

«Барселона», набрав 9 очков, занимает первое место в группе G Лиги чемпионов, опережая ближайшего преследователя, «Ювентус», на 3 очка. «Динамо» (1), располагается на третьей строчке. Замыкающий квартет «Ференцварош» уступает киевлянам по дополнительным показателям.

Луческу — о пенальти на Месси: я абсолютно против VAR. Без него было лучше для всех
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