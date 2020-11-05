Орлов: вижу, что Кокорину не мил «Спартак», он очень хотел играть за «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями, что нападающему «Спартака» Александру Кокорину некомфортно в стане красно-белых.



«В „Зените“ Кокорин мог быть совсем другим. Вижу, что „Спартак“ ему не мил. Ну никак он туда не может вписаться. Может быть, там его не очень жалуют. Но он очень хотел играть за „Зенит“, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».



Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» в августе 2020 года на правах свободного агента. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Форвард принадлежал «Зениту» с 2016 по 2020 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга он провёл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 результативных передач.

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