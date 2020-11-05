Агенты Халка связались с «Зенитом» насчёт возможного возвращения футболиста

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк продолжает поиски новой команды в связи со скорым уходом из китайского клуба.



Как сообщает mynet.com со ссылкой на китайское издание Soho Sport, представители футболиста уже связались с четырьмя клубами на предмет трудоустройства своего клиента. Помимо «Галатасарая» и «Порту», о которых стало известно ранее, агенты Халка контактировали с «Сан-Паулу» и «Зенитом», за который форвард выступал ранее.



Халк защищал цвета «Зенита» с 2012 по 2016 год. С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.



За «Шанхай СИПГ» Халк выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 14 матчах китайской Суперлиги и забил 6 голов (3 – с пенальти).

Халк намерен покинуть «Шанхай СИПГ» и вернуться в Европу. Им интересуются два клуба