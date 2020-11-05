Автор дубля в ворота «Краснодара» — в четвёрке претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА на своём официальном сайте объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока игровой недели в Лиге чемпионов.
В четвёрку номинантов по итогам 3-го тура группового этапа попали нападающие Диогу Жота («Ливерпуль»), Алассан Плеа («Боруссия» Мёнхенгладбах), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Юссеф Эн-Несири («Севилья»).
Жота помог своей команде разгромить «Аталанту» (5:0). Португалец стал автором хет-трика. Плеа также забил три мяча, его голы помогли «Боруссии» М разгромить «Шахтёр» (6:0). Дубль Холанда принёс «Боруссии» победу в матче с «Брюгге» (3:0). Эн-Несири также отметился дублем, его голы позволили «Севилье» вырвать победу в матче с «Краснодаром» (3:2), в котором испанцы уступали в два мяча.
Автор дубля в ворота «Краснодара» Эн-Несири: получился фантастический камбэк
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