Автор дубля в ворота «Краснодара» — в четвёрке претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока игровой недели в Лиге чемпионов.

В четвёрку номинантов по итогам 3-го тура группового этапа попали нападающие Диогу Жота («Ливерпуль»), Алассан Плеа («Боруссия» Мёнхенгладбах), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Юссеф Эн-Несири («Севилья»).

Жота помог своей команде разгромить «Аталанту» (5:0). Португалец стал автором хет-трика. Плеа также забил три мяча, его голы помогли «Боруссии» М разгромить «Шахтёр» (6:0). Дубль Холанда принёс «Боруссии» победу в матче с «Брюгге» (3:0). Эн-Несири также отметился дублем, его голы позволили «Севилье» вырвать победу в матче с «Краснодаром» (3:2), в котором испанцы уступали в два мяча.