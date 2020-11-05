«Заря» — АЕК: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Заря» принимает АЕК. Встреча состоится на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Заря» — АЕК.
Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. В бригаду войдут ассистенты Шон Карр и Дэвид Макгичи. Резервный рефери — Ник Уолш.
АЕК возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера. Но он не полетел в Запорожье из-за простуды.
АЕК и «Заря» являются аутсайдерами группы G Лиги Европы. Клубы в стартовых матчах не сумели набрать ни одного очка, уступив португальской «Браге» и английскому «Лестер Сити». Фавориты группы встречаются сегодня, 5 ноября.
Рекомендуем вам
- 5 ноября 2020
-
21:00
-
20:40
-
20:31
-
20:28
-
20:20
-
20:20
-
20:03
-
20:03
-
19:31
-
19:20
-
18:56
-
18:48
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:07
-
17:54
-
17:54
-
17:38
-
17:34
-
17:23
-
17:11
-
17:06
-
16:55
-
16:51
-
16:44
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
15:16
-
15:09
-
15:08
-
14:49
-
14:26
-
14:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам