«Заря» — АЕК: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Заря» принимает АЕК. Встреча состоится на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Заря» — АЕК.

Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. В бригаду войдут ассистенты Шон Карр и Дэвид Макгичи. Резервный рефери — Ник Уолш.

АЕК возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера. Но он не полетел в Запорожье из-за простуды.

АЕК и «Заря» являются аутсайдерами группы G Лиги Европы. Клубы в стартовых матчах не сумели набрать ни одного очка, уступив португальской «Браге» и английскому «Лестер Сити». Фавориты группы встречаются сегодня, 5 ноября.