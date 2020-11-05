Ван Перси: Сульшеру нужно дать время для реализации своих идей в «МЮ»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Робир ван Перси поддержал Уле-Гуннара Сульшера после поражения манкунианского клуба от «Истанбул Башакшехира» (1:2) в матче Лиги чемпионов.



«Я не фанат импульсивных решений по части увольнения тренеров, поэтому считаю, что Сульшеру необходимо дать время для реализации собственных идей. Надеюсь, что он его получит от руководства клуба.



Как бы то ни было, матч с „Башакшехиром“ был недостаточно хорошим. Это же „Манчестер Юнайтед“ — команда, которая должна показывать классный футбол каждый раз, когда она на поле. Да, в этот раз им это не удалось. Надеюсь, уже в ближайшую субботу они реабилитируются», — цитирует ван Перси BT Sport.



7 ноября «Манчестер Юнайтед» сыграет матч 8-го тура АПЛ с «Эвертоном».

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