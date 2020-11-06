Мората: в «Ювентусе» я чувствую себя нужным — это всё, что мне нужно

Испанский форвард «Ювентуса» Альваро Мората поделился впечатлениями от успешного старта сезона в составе туринского клуба. В восьми проведённых матчах он забил шесть голов и отдал две результативные передачи.



«В „Ювентусе мне нужно фактически всё, что мне нужно — я чувствую себя любимым и нужным. В Турине у меня много возможностей для прогресса и совершенствования. Если всё так и будет продолжаться, наша команда далеко пойдёт.



Когда вы идёте по пути прогресса, то всегда чувствуете себя более полноценным игроком. Именно это происходит со мной в “Ювентусе». Все мы понимаем, что годы прошли и мне уже не 20 лет, поэтому всё, через что я прошёл на протяжении карьеры, помогает мне", — цитирует Морату AS.