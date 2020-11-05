«Фейеноорд» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА в гостях встречается с «Фейеноордом». Матч состоится на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фейеноорд» — ЦСКА.

Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншребером. В бригаду войдут ассистенты Давид Эллиас Битон и Двир Шимон. Резервный рефери — Лиран Лиани.

ЦСКА в двух матчах группы K набрал два очка. Московский клуб занимает второе место в группе. Столько же очков у загребского «Динамо». «Фейеноорд» (1) замыкает турнирную таблицу, а лидирует австрийский «Вольфсберг», набравший четыре очка.

В минувшем сезоне «армейцы» не сумели выйти в плей-офф Лиги Европы из группы.