Хаманн: любого другого тренера, кроме Гвардиолы, уже бы вышвырнули из «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Дитмар Хаманн уверен, что Хосеп Гвардиола завершит работу с «горожанами» по окончании текущего сезона. Нынешний сезон для Гвардиолы является уже пятым в «Манчестер Сити». За это время тренер выиграл АПЛ дважды, трижды становился победителем Кубка английской лиги и победителем Кубка Англии.
«Я могу представить, что этот сезон будет для него последним в «Манчестер Сити». Он остаётся в команде только из-за своего имени и репутации. Любого другого тренера вышвырнули бы после унизительного поражения от «Лиона» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.
Гвардиола редко где проводит больше трёх сезонов. Я помню, как говорили игроки «Баварии». Через три года работы с Гвардиолой они говорили, что полностью вымотаны из-за требований тренера. Я думаю, что команды Гвардиолы выглядят ярко два-три года. Поэтому не думаю, что будут особые улучшения», — цитирует Хаманна Bild.
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