Широков предстанет перед судом за избиение судьи. Ему грозит до 2 лет лишения свободы

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении экс-футболиста сборной России Романа Широкова во время любительского турнира в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефёдова.
«Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений). Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — цитирует Нефёдову «Р-Спорт».
Максимальное наказание по вышеуказанной статье — два года лишения свободы.
Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр матча Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его.
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