Сульшер отказался говорить об увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не стал комментировать слухи о возможной отставке в связи с неудовлетворительными результатами. Одним из главных критиков «МЮ» является бывший капитан команды Рой Кин. После поражения команды от «Истанбул Башакшехира» в Лиге чемпионов он заявил, что игроки доводят Сульшера до увольнения.
«Я отказываюсь комментировать слова Кина. Мнения всегда есть и будут, а говорить об этом сейчас слишком рано.
Мне просто нужно оставаться сильным. Клуб нанял меня, и я выполняю свою работу — это работает именно так. Вместе с тем я и мой тренерский штаб прилагаем все усилия для достижения результатов.
Результаты двух последних матчей команды стали настоящим ударом под дых. Я, как и все игроки, знаю, что единственным выходом из ситуации будет успешная субботняя игра с «Эвертоном», — цитирует Сульшера ESPN.
В трёх последних матчах «Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу — со счётом 5:0 был обыгран «РБ Лейпциг». После этого манкунианский клуб проиграл «Арсеналу» в АПЛ (0:1) и «Истанбул Башакшехиру» в Лиге чемпионов (1:2).
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