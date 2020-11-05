Малафеев отреагировал на выступление «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» в ЛЧ

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о выступлении российских клубов в Лиге чемпионов. В трёх стартовых турах российские команды не смогли одержать ни одной победы.

«Похвастаться в Лиге чемпионов особо нечем. Девять матчей провели наши команды: «Зенит» взял очко, «Локомотив» — два, «Краснодар» — одно очко. Конечно, «Локомотив» в этом смысле выглядит чуть лучше, может, даже в ущерб чемпионату, где у них не всё получается. Они забили больше мячей в ЛЧ, чем другие наши клубы.

Ожидания от Лиги чемпионов ни у болельщиков, ни у журналистов не оправдались. Ждём в оставшихся матчах побед и хорошей игры. Тот же «Краснодар» играет в открытый футбол с большим количеством забитых и пропущенных мячей. Но, конечно, нужно учитывать, что в ЛЧ играть в открытый футбол очень сложно, соперники у всех серьёзные. На данном этапе всем клубам можно поставить не очень хорошую оценку.

Перспектива Семака? Думаю, что перспективы есть, тот же матч с «Брюгге» показал, что «Зенит» не должен был проигрывать, с «Лацио» реализовали свой момент и тоже могли победить. Понятно, что «Боруссия» выглядит фаворитом, играть даже дома будет сложно. Но можно играть достойно и даже победить. А «Брюгге» и «Лацио» можно обыгрывать. Теоретически этих очков может хватить на выход из группы.

Считать выступление неудачным можно только после того, как закончится групповой этап. Сейчас же все понимают, что хотелось бы лучшего. Но есть надежда, а она, как говорится, в футболе умирает последней.

Хотелось бы, чтобы все игроки были в строю. Если бы так произошло, свои два мяча «Зенит» мог бы забить и с «Брюгге», и с «Лацио». Тогда расклад был бы совсем другой. Любой тренер мечтает, чтобы в команде было как можно больше игроков более высокого уровня. Но есть лимит и нюансы, которые ограничивают возможности клуба в плане комплектования», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.