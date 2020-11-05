Пономарёв: российские клубы в еврокубках показали, что наш чемпионат — просто ноль

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» не сумели одержать ни одной победы в матчах трёх стартовых туров группового турнира Лиги чемпионов. Также пока ни одной победы в Лиге Европы не одержал ЦСКА.

«Стыдно за всех! Показали, что наш чемпионат — просто ноль. Как можно нормально на такое реагировать? «Зенит» проигрывает «Брюгге», «Локомотив» тоже никакой. Что касается «Краснодара», думал, что они будут сопротивляться, но тоже сдались. Не знаю, есть ли ещё такой слабый чемпионат на территории Европы, если только где-нибудь в Молдавии», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.