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В сборной России отреагировали на возможное заражение коронавирусом Антона Шунина

В сборной России отреагировали на возможное заражение коронавирусом Антона Шунина
Футбол / РПЛ 0

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров отреагировал на новость о сомнительном тесте на коронавирус, который сдал вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.

«Тренерский и медицинский штабы сборной России внимательно следят за состоянием игроков, вызванных для подготовки к ближайшим матчам. У нас уже есть опыт октябрьского сбора, когда футболисты сдавали сомнительные тесты и были вынуждены покинуть расположение команды.

Именно поэтому сейчас был сформирован и обнародован резервный список игроков, которые могут быть довызваны в сборную при необходимости. Если в списке будут изменения, мы обязательно о них сообщим. Но это будет не раньше воскресенья, когда команда соберётся в Новогорске для подготовки к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией", — сообщил Владимиров.

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