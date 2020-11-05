Кварацхелия третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Рубине»
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия признан болельщиками «Рубина» лучшим игроком клуба по итогам октября. Об этом сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».
Хвича набрал 42% голосов болельщиков. На втором месте — Солтмурад Бакаев (23%), на третьем — Джордже Деспотович (17%).
Таким образом, Кварацхелия признаётся лучшим игроком команды третий месяц подряд. В октябре на счету 19-летнего полузащитника один гол и одна результативная передача в четырёх матчах команды.
Болельщики «Рубина» определили и автора лучшего гола команды по итогам октября — им стал Дарко Йевтич, отправивший мяч в сетку ворот «Зенита» в 12-м туре РПЛ (2:1 в пользу «Рубина»).
Ранее агент Кварацхелии назвал европейские клубы, предлагавшие контракт Хвиче.
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