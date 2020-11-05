Армянский клуб «Ноа» объявил о назначении Дмитрия Гунько на пост главного тренера
Российский тренер Дмитрий Гунько возглавил клуб «Ноа», выступающий в чемпионате Армении. О назначении Гунько сообщила пресс-служба клуба в своём «инстаграме».
«Пятого ноября Дмитрий Гунько встретился с футболистами и сотрудниками клуба «Ноа», после чего под его руководством прошла первая тренировка. Добро пожаловать в семью «Ноа»!» — говорится в сообщении клуба «Ноа» в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Ноа».
Последним клубом Гунько были «Химки». Он покинул подмосковный клуб после неудачного старта нового сезона. Гунько работал в системе ФК «Спартак» — был исполняющим обязанности тренера клуба.
«Ноа» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Армении.
Бывший тренер «Спартака» Гунько намекнул на продолжение тренерской карьеры в Армении
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