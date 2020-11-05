Кейн забил 200-й мяч в составе «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн забил 200-й мяч в составе лондонского клуба в 300-м матче игрока за «Тоттенхэм».

Нападающий отправил мяч в ворота соперника в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с болгарским «Лудогорцем». Кейн на 13-й минуте матча открыл счёт, забив с передачи Лукаса Моуры.

В АПЛ Кейн забил 149 мячей, в Лиге чемпионов — 20, Лиге Европы — 16, в Кубке Англии — 10, в Кубке английской лиги — 5.

«Тоттенхэм» в двух матчах Лиги Европы набрал три очка. Англичане разгромили австрийский ЛАСК (3:0), а затем проиграли бельгийскому «Антверпену» (0:1). «Лудогорец» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы очков ещё не набрал.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» находится на третьем месте, набрав 14 очков в семи матчах.