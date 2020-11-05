Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аршавин: не верю в приход Почеттино в «Зенит». Даже работая в клубе, узнал об этом из СМИ

Аршавин: не верю в приход Почеттино в «Зенит». Даже работая в клубе, узнал об этом из СМИ
Футбол / РПЛ 0

Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера санкт-петербуржского клуба Маурисио Почеттино.

«Не верю в эти слухи. По крайней мере, работая в «Зените», я, как и вы, узнал об этом из прессы.

Слова Геркуса, что в «Зените» просто некому вести такие переговоры? Не думаю, что это так уж сложно. Если бы захотели, такие переговоры провели. Почему нет? Другой вопрос, что я о них реально не слышал. Внутри клуба таких разговоров не было“, — цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, Почеттино заявил о желании вернуться к тренерской работе. СМИ сообщали об интересе к аргентинскому специалисту со стороны «Зенита», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020